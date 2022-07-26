От чего будет зависеть курс гривны

Савченко считает, что, прежде всего, курс гривни будет зависеть от течения боевых действий . Однако есть факторы, которые вполне предсказуемо могут стабилизировать национальную валюту.

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Факторы, которые могут стабилизировать гривну

Положительно повлиять на курс гривны может улучшение ситуации с экспортом украинских товаров, считает Савченко, если Украине удастся хотя бы частично разблокировать море. Также все будет зависеть от финансовой поддержки Запада, пояснил бывший замглавы НБУ.

Если наши западные партнеры все же будут по графику оказывать нам помощь валютную, а Нацбанк будет выбрасывать ее на валютный рынок, то курс может стабилизироваться.

– считает Савченко.

Что происходит с курсом доллара к гривне

21 июля НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25% , до 36,57 гривны за доллар. Регулятор объяснил, что предыдущий курс в 29,25 в нынешних условиях не отвечал реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий.

Наличный курс сразу отреагировал и такие действия регулятора и в некоторых обменниках он подскочил до более чем 40 гривен за доллар .

Средний курс доллара в обменниках на уровне 39,29 грн, в банках – 38,30 грн, на черном рынке – 39,30 грн. Детальнее с наличным курсом доллара и евро 26 июля, можно ознакомиться здесь.

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