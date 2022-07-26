От чего будет зависеть курс гривны

Савченко считает, что, прежде всего, курс гривни будет зависеть от течения боевых действий . Однако есть факторы, которые вполне предсказуемо могут стабилизировать национальную валюту.

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Факторы, которые могут стабилизировать гривну

Положительно повлиять на курс гривны может улучшение ситуации с экспортом украинских товаров, считает Савченко, если Украине удастся хотя бы частично разблокировать море. Также все будет зависеть от финансовой поддержки Запада, пояснил бывший замглавы НБУ.

Если наши западные партнеры все же будут по графику оказывать нам помощь валютную, а Нацбанк будет выбрасывать ее на валютный рынок, то курс может стабилизироваться.
– считает Савченко.

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