В четверг (21 июля) НБУ резко поднял официальный курс доллара на 25% до 36,57 гривны. Наличный рынок сразу отреагировал на это. Экономический эксперт Олег Пензин рассказал 24 каналу, почему следует ожидать курса по 37 гривен и что будет способствовать его стабилизации.

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Что будет с курсом

Господин Пензин считает, что курс не будет держаться на таких пиковых показателях 100%, поскольку повышение официального курса не прибавило у потребителей гривны. Второй фактор, несколько стабилизирующий курс, – разблокирование портов для вывоза украинского зерна.

Эксперт объяснил, что благодаря соглашению с понедельника поедет украинское зерно на 120 дней наперед. Это где-то 17 миллионов тонн прошлогоднего урожая, 30 нынешнего, то есть это все будет под 50 миллионов тонн и это примерно по сегодняшним ценам 12 миллиардов долларов, которые будут обязательной продажи в Украине, считает он.

Олег Пензин Экономический эксперт То есть мы должны понимать, что валюта в Украине будет и я думаю, что сейчас происходящее – до 49 гривен обменник – это немножко такие ажиотажно-панические цифры. Я думаю, что цифры где-то спустятся на уровень, я не знаю, 37 гривен, где-то 37 с хвостиком. То есть будет определенный спрэд от официального курса, он будет немного выше, нет вопросов, но точно не будет 40 или 39. Это многовато. Я думаю 37 там будет плюс-минус.

Будет ли НБУ продавать валюту из резервов для стабилизации курса

Пензин объяснил, что когда НБУ устанавливал плавающий курс, тогда он поддерживал его валютными резервами. Сейчас он провел официальный курс. Поэтому никаких активных действий по поддержке НБУ осуществлять не будет.

Мы видим это. Смотрите, оно (курс в обменниках – 24 канал) подскочило до 40 на панических настроениях, Нацбанк никаких действий не предпринимал для того, чтобы его вернуть до 38. Поэтому я не думаю, что Национальный банк скоро будет менять валютные курсы. Я думаю, что он установил и сейчас будет смотреть реакцию рынка. То есть никаких действий по продаже валюты из валютных резервов он совершать не будет,

– считает эксперт.

Наличный курс 23 июля

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,10 гривны (+95 копеек), а продают – по 39,62 гривны (+60 копеек), по данным finance.ua.

(+95 копеек), а продают – по (+60 копеек), по данным finance.ua. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,10 гривны (+85 копеек), а продажа – 39,68 гривны (+57 копеек).

Подробнее со средним курсом доллара и евро в обменниках, банках и на черном рынке 22 июля можно ознакомиться здесь.

Другие прогнозы экспертов по курсу

Эксперт и банкир Анна Золотько в тот же день, когда НБУ повысил курс, рассказала, что в течение ближайших двух – трех дней на рынке будет сохраняться высокая турбулентность, а курс может превысить даже 40 гривен. "Это временное явление, а с ростом непременно начнется коррекция", – отметила она.

в тот же день, когда НБУ повысил курс, рассказала, что в течение ближайших двух – трех дней на рынке будет сохраняться высокая турбулентность, а курс может превысить даже 40 гривен. "Это временное явление, а с ростом непременно начнется коррекция", – отметила она. Банкир Сергей Фурса также подчеркнул, что реакция черного рынка на повышение курса НБУ – природное явление. "Не буду советовать покупать доллар, поскольку это может быть эдакий – "хвост виляет собакой". То есть если будем обсуждать, что нужно покупать доллар, потому что курс упадет, то тогда курс будет падать, потому что мы это обсуждаем. Оно так работает", – объяснил он.

также подчеркнул, что реакция черного рынка на повышение курса НБУ – природное явление. "Не буду советовать покупать доллар, поскольку это может быть эдакий – "хвост виляет собакой". То есть если будем обсуждать, что нужно покупать доллар, потому что курс упадет, то тогда курс будет падать, потому что мы это обсуждаем. Оно так работает", – объяснил он. Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний считает, что доллар вполне может быть по 40 гривен. "Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – объяснил эксперт.

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