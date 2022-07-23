Об этом 24 каналу рассказал президент Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он говорит, что в подписании зерновых соглашений самая большая победа – президента Турции.

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Семиволос объяснил, что Эрдоган достиг всех поставленных перед собой целей.

Он представил себя как спаситель стран Ближнего Востока и Африки. То есть усилил свой авторитет в этом регионе и закрепил свой статус главного переговорщика в российско-украинской войне,

– отметил эксперт.

Президент Центра ближневосточных исследований считает, что Эрдогану удалось усилить позицию Турции в рамках международных организаций, ООН.

"Соответственно, он продолжает держать контакт с двумя враждующими странами (с россией и Украиной). В этом смысле он абсолютный победитель в этом соглашении", – добавил Семиволос.

Игорь Семиволос о зерновом соглашении между Украиной и россией: видео



Зерновое соглашение между Украиной и россией: основное

Украина и Россия 22 июля подписали в Стамбуле зерновые соглашения с Турцией и ООН. Это предусматривает разблокирование черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), а затем экспорт зерновых.

Под эгидой ООН создадут Совместный координационный центр. В него войдут представители Турции, Украины, ООН и России. Они гарантируют безопасное передвижение судов, участвующих в транспортировке зерна из украинских портов.

Контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной. Движения никаких других судов, кроме тех, кто должен обеспечивать экспорт зерна, не будет. Документ будет действовать 120 дней со дня подписания. Затем его могут продлить на такой же период, если одна из сторон не захочет его разорвать.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков считает, что соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна подписано на выгодных для нас условиях. Прежде всего, это нужно для украинской экономики. Более 20 миллионов тонн зерна уже лежит на складах еще в прошлом году. При этом новый урожай тоже ждет экспорта.

Тем не менее, прошло менее суток с момента подписания договора, а россияне уже обстреляли Одесский морской порт. Утром 23 июля военные агрессора попали 2 ракетами в порт, еще 2 – сбили системы ПВО. В МИД Украины назвали такие действия москвы "плевком в лицо Эрдогана и генсека ООН".

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