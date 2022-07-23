Про це 24 каналу розповів президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він каже, що у підписанні зернових угод найбільша перемога – президента Туреччини.

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Семиволос пояснив, що Ердоган досягнув всіх поставлених перед собою цілей.

Він презентував себе, як рятівник країн Близького Сходу та Африки. Тобто посилив свій авторитет в цьому регіоні і закріпив свій статус головного переговорника у російсько-українській війні,

– зазначив експерт.

Президент Центру близькосхідних досліджень вважає, що Ердогану вдалося посилити позицію Туреччини в рамках міжнародних організацій, ООН.

"Відповідно він продовжує тримати контакт з двома країнами, які ворогують (з росією та Україною). В цьому сенсі він абсолютний переможець в цій угоді", – додав Семиволос.

Ігор Семиволос про зернову угоду між Україною та росією: відео



Зернова угода між Україною та росією: основне

Україна та росія 22 липня підписали у Стамбулі зернові угоди з Туреччиною та ООН. Це передбачає розблокування чорноморських портів ( "Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), а відтак – експорт зернових.

Під егідою ООН створять Спільний координаційний центр. До нього увійдуть представники Туреччини, України, ООН та росії. Вони гарантують безпечне пересування суден, які братимуть участь у транспортуванні зерна з українських портів.

Контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Руху жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна, не буде. Документ діятиме 120 днів із дня підписання. Опісля його можуть продовжити на такий самий період, якщо одна зі сторін не захоче розірвати його.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що угода про розблокування українських портів для вивезення зерна підписана на вигідних для нас умовах. Найперше це потрібно для української економіки. Понад 20 мільйонів тонн зерна вже лежить на складах ще з минулого року. При цьому новий врожай теж чекає на експорт.

Проте, минуло менше доби з часу підписання договору, а росіяни вже обстріляли Одеський морський порт. Вранці 23 липня військові агресора поцілили 2 ракетами у порт, ще 2 – збили системи ППО. В МЗС України назвали такі дії москви "плювком в обличчя Ердогана та генсека ООН".

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