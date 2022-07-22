В ефірі єдиного телемарафону він запевнив, що в угоді про експорт зерна "немає ніякої зради", оскільки українська акваторія повністю контролюється нашої стороною, повідомляє 24 канал.

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Кубраков запевнив, що "зради немає"

Міністр інфраструктури вкотре наголосив, що в українських порах та в територіальних водах України чи біля них нікого стороннього не буде. Українська сторона самостійно супроводжуватиме і відповідаємо за все, що відбувається з нашого боку.

Наші порти, наша акваторія виключно в українських правилах. Ніхто нічого там не здає, ніхто нічого не дозволяє в себе перевіряти в нашій акваторії,

– сказав Кубраков.

Проте українців найбільше непокоїть безпека суден. Тож Олександр Кубраков запевнив, що всі ризики документально враховані.

Яка роль росії в угоді

Буде визначений зелений коридор, по якому рухатимуться суди. На росію поклали гарантії, що вона не атакуватиме цей маршрут і не наближатиметься до нього на певну відстань ні на своїх кораблях, ні авіацією.

На них покладено гарантії, що вони не атакують і буде визначений коридор по якому будуть рухатись судна. Це зафіксовано в наших домовленостях з ООН і в домовленостях з росією. В цьому коридорі до нього не будуть наближатися жоден російський корабель чи літак,

– сказав міністр.

Натомість в тому випадку, якщо окупанти захочуть використати зелені коридори для наближення до українських берегів, в дію вступлять ЗСУ. Після острова Зміїного російські загарбники й так ховаються в кримській акваторії й не заходять в зону досягнення наших ракет "Нептун" та "Гарпун". Вони розуміють, що якщо така можливість буде, наші воїни застосують їх застосують у будь-якому випадку.

Хто та як оглядатиме кораблі

У територіальних водах України наші судна ніхто, окрім нас, не оглядатиме. Натомість в районі Босфору дійсно буде вибірковий огляд кораблів, до якого будуть залучені 4 сторони: Україна, ООН, Туреччина та росія.

Що стосується огляду в районі Босфору, буде створена спільна група. До неї будуть входити представники України, Туреччини, ООН та росії. І для нас це теж важливо, адже є ризик, щоб ніяке судно з неочікуваним вантажем не прибуло до наших портів,

– пояснив Кубраков.

При цьому він додав, що Україна вже технічно готова почати експорт за декілька днів. Міністр інфраструктури наголосив, що вкрай важливо зараз почати експорт урожаю попереднього року, оскільки вже за місяць Україні банально не буде де зберігати зерно з нового врожаю.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зелений коридор якраз запрацює найближчими днями.

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