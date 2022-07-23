Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Зауважимо, що кілька днів тому ворог вже бив по Одесі з винищувача Су-35.

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Окупанти випустили 4 ракети типу "Калібр"

У відомстві підкреслили, що російські військові по Одесі випустили відразу ж 4 ракети типу "Калібр". Ними ворог атакував Одеський морський порт. Відомо, що дві крилаті ракети вдалось збити силам протиповітряної оборони України. Інші ж дві влучили у ціль ворога – порт.

Зазначимо, що про вибухи в Одесі повідомили близько 11:00. Тоді мешканці міста зауважили, що у небі видніється дим. Згідно зі слів очевидців, "прильотів" було значно більше. Але це могли бути звуки ще й від роботи ППО.

Підкреслимо, що ворог продовжує цинічні атаки. Напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська. Це зробили, щоб наша держава мала можливість експортувати зерно. Але, як ми бачимо, поступки росії не варті нічого.

путін буквально плюнув в обличчя Ердогану та Гутеррешу

Речник МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що не минуло й доби після перемовин. І за цей короткий проміжок часу росія вкотре продемонструвала, що сідати з нею за стіл перемовин немає ніякого сенсу.

Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна,

– підкреслив він.

Зауважимо, що кілька днів тому в Одесі вже спалахувала пожежа у порті Рені. Сталось це 19 липня під час повітряної тривоги. Як розповіли у ДСНС, внаслідок цього загинув один чоловік. Його до лікарні доставили з опіками 95% тіла.

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