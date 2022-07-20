В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в операційній зоні – складна, напружена та динамічна, проте її повністю контролюють сили оборони. Окупанти продовжують оборонятися, намагаючись укріпитися й втримати зайняті рубежі. Ворожим підрозділам бракує боєприпасів, продуктів та води.

До теми росіяни вдарили ракетами по Одещині: загорілося сміття на складі

Окупанти випустили ракети по Одещині

Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одещині. Для цього вони використовували літаки Су-35.

Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю,

– зауважили в ОК "Південь".

Внаслідок ворожого "прильоту" на складі виникла пожежа – там загорілося сміття. Рятувальники оперативно подолали полум'я.

На щастя, внаслідок цього обстрілу ніхто не постраждав. Водночас корабельне угруповання російського флоту має ті ж самі склад та завдання.

Ворожі кораблі підтримують на високому рівні загрозу ракетних ударів по українських містах. Тому захисники вкотре закликали мирних жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Окупанти обстрілювали й інші населені пункти

На початку дня росіяни посилили обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема вони використовували авіацію. Як і напередодні, окупанти гатили по Нікополю. Двадцятьма реактивними снарядами вороги атакували портову інфраструктуру та узбережжя. На щастя, цей обстріл не спричинив людських жертв.

Окрім цього, окупанти випустили 2 реактивні снаряди РСЗВ "Ураган" по Великій Костромці. Внаслідок цього пошкоджень зазнали декілька цивільних будівель та лінія електропостачання. Проте втрат серед мирних жителів чи військових також не було.

Також росіяни обстріляли реактивною системою залпового вогню "Смерч" Брезнегувате. Окупанти зруйнували 2 та пошкодили 5 приватних будинків. На щастя, атака не спричинила людських втрат.

Трохи згодом обстріл повторив ворожий винищувач, який випустив по Березнегуватому 5 ракет повітряного базування. Росіяни били по району переправи та сільськогосподарських угіддях.

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