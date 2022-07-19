Обстріл трапився через пів години після оголошення повітряної тривоги. Перші вибухи одесити почули орієнтовно о 22:20.

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окупанти поцілили ракетами в склад

В Одеській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни вчергове завдали ракетного удару по одному з населених пунктів області.

Внаслідок потрапляння ворожої ракети сталося загоряння сміття та старого складського приміщення. Силами ДСНС пожежу ліквідовано,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, внаслідок цього ворожого обстрілу жертв та постраждалих немає.

"Не ігноруйте сигнали тривоги! Бережіть себе та близьких!" – закликали в ОВА.

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росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що у Чорному морі продовжується шторм. Попри це, окупанти посилили корабельне угруповання до 3 ракетних та 3 великих десантних кораблів.

"Їхні наміри й задачі – незмінні. Рівень загрози від застосування, в тому числі й 24 ракет типу "Калібр" залишається високим", – наголосили в ОК "Південь".

Тому захисники вкотре закликали мирних жителів:

не нехтувати повідомленнями про повітряну небезпеку,

пильнувати за ситуацією і діями підозрілих осіб та інформувати про них компетентні органи,

не наражати себе і близьких на небезпеку,

не відвідувати заборонених зон та об’єктів,

не чіпати підозрілі та небезпечні предмети й інформувати про них відповідні структури,

не розголошувати відомостей про діяльність та переміщення підрозділів ЗСУ.

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Коротко про попередні обстріли Одещини

Вночі 19 липня російські окупанти запустили ракети по Одещині. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що на місці влучання тривала рятувальна операція.

Внаслідок обстрілу в кількох приватних будинках виникла пожежа площею 300 квадратних метрів. На щастя, рятувальники оперативно її загасили.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що окупанти обстріляли Одещину з акваторії Чорного моря. Внаслідок ворожої атаки 2 будинки зруйнувалися вщент.

Загалом загарбники випустили 7 крилатих ракет типу "Калібр". Одну вдалося збити системам ППО, проте всі інші влучили у мирне село.

Внаслідок цього 6 людей зазнали поранень. Серед постраждалих була 5-місячна дитина.

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