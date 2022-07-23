Соответствующую информацию экономический и политический эксперт рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". Следует вспомнить, что НБУ резко поднял официальный курс доллара впервые с начала войны.

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Эксперт сказал, будет ли доллар по 50 гривен

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний ответил на вопрос, будет ли курс доллара по 40 – 50 гривен.

Все будет зависеть от притока валюты в страну. То, что национальный банк не отпустил полностью доллар, но приравнял его к наличному курсу – это больше позитив,

– объяснил Загородний.

Добавил, что экспортеры де-факто были обложены дополнительным налогом ориентировочно в 20%, а нам нужна валюта, ведь открыли рынки ЕС, а также необходима работающая экономика.

"Будет ли по 40 или дальше? Вполне возможно. Потому что в стране война и вопрос в том, насколько наши экспортеры могут обеспечить поток валюты в страну. Будут ли уничтожены еще предприятия, которые приносили валюту", – рассказал эксперт.

Привел пример, что уничтожение двух комбинатов в Мариуполе – большой удар по экономике. То, что не работают предприятия Харькова, частично Запорожье или Днепре – это тоже удар по украинской экономике.

Также Тарас Загородний напомнил, что инфляция является суптником любой войны. Только НБУ не снизил учетную ставку, а это нужно.

Кратко о курсе валют в Украине

Национальный банк Украины не зафиксировал курс валют в начале войны. С тех пор разница между официальным и реальным курсом на черном рынке выросла.

Именно поэтому 21 февраля Нацбанк поднял официальный курс доллара на 25% – то есть зафиксировал его на уровне 36,5686 гривны за доллар. Это произошло впервые с начала войны.

После этого вырос курс валют на черном рынке и в обменниках. 22 июля кое-где курс доллара все еще 40 гривен . Средний же курс – 38,15 грн.

. Однако в НБУ объяснили, что повышение курса доллара будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию и цены поднимутся незначительно.

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