Что будет с курсом

Эксперт и банкир Анна Золотько 24 каналу рассказала, что в ближайшие два – три дня на рынке будет сохраняться высокая турбулентность, а курс может превысить даже 40 гривен.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Курс временно может даже достичь отметки 40 гривен за доллар, а разница между курсами купли и продаж будет неестественно высокой. Это временное явление, а с ростом непременно начнется коррекция.

Эксперт прогнозирует, что разница между наличным курсом и официальным курсом от НБУ останется, однако не будет столь существенной, учитывая следующие факторы:

Во-первых, Национальный банк установил еженедельные лимиты на снятие наличных с гривневых карт за границей, что делает "челночный" валютный туризм еще менее выгодным.

Во-вторых, регулятор разрешил скрытую покупку валюты за безналичную гривну гражданам: они смогут приобрести доллары или евро в эквиваленте до 50 тысяч гривен в месяц с условием зачисления средств на трехмесячный депозит в банке.

Это может показаться не столь увлекательным предложением для большинства украинцев, но в случае увеличения разрыва между официальным и наличным курсом популярность этого инструмента будет расти. В конце концов, это должно сдерживать наличный курс от значительного роста по отношению к официальному,

– объяснила Золотько.

Стоит ли украинцам сейчас покупать доллар

Сергей Фурса в эфире 24 канала отметил, что не советует покупать доллар, поскольку это может быть эдакий – "хвост виляет собакой".

Сергей Фурса Инвестиционный банкир То есть если будем обсуждать, что нужно покупать доллар, потому что курс упадет, то тогда курс будет падать, потому что мы это обсуждаем. Оно так работает.

Он объяснил, что у НБУ уже просто не оставалось резервов, чтобы поддерживать курс на уровне 29,5 гривны. Именно поэтому регулятор решил перевести курс на новый рыночный уровень – 36,6 гривны за доллар. Фурса подчеркнул, что после такого шага курс на черном рынке тоже вырос, но вместе с тем заметил, что это естественный процесс.

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НБУ принял правильное решение

Эксперт Татьяна Острикова тоже отметила, что решение НБУ было правильным, ведь благодаря этому золото валютные резервы Украины не будут так сильно тратиться. Она объяснила, что более дешевый доллар не брался с воздуха, а шел из резервов.

Татьяна Острикова Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Каждый месяц резервы уменьшались: в мае на 1,8 миллиарда долларов, в июне – на 2,3 миллиарда долларов и составили 23 миллиарда долларов против 29 миллиардов долларов в январе. Спрос на дорогой доллар должен уменьшиться, и, наверное, НБУ рассчитывает прекратить тратить резервы так существенно. Это, непременно, увеличивает стабильность финансовой системы.

Вместе с тем Острикова подчеркнула, что в результате такого решения регулятора население обеднеет ровно на тот процент, на который вырос официальный курс доллара, поскольку украинцы получают доход в гривнах.

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"До сегодняшнего дня импортеры покупали валюту по 29,25. Теперь на импортные товары мы увидим цены, соответствующие курсу доллара по 36,6 гривны. Импортные товары и до 24 февраля составляли большинство от ассортимента, а сейчас, когда большое количество производств разрушено, остановлено, или находится на стадии релаксации, импорта стало еще больше", – объяснила она.

Также Острикова добавила, что из-за подорожания импортных товаров затормозится восстановление Украины, а продажа и закупка оружия подорожает.

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