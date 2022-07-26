Від чого залежатиме курс гривні

Савченко вважає, що передусім курс гривні залежатиме від перебігу бойових дій. Проте, є фактори, які цілком передбачувано можуть стабілізувати національну валюту.

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Фактори, котрі можуть стабілізувати гривню

Позитивно вплинути на курс гривні може покращення ситуації з експортом українських товарів, вважає Савченко, якщо Україні вдасться хоча б частково розблокувати море. Так само все залежатиме від фінансової підтримки Заходу, пояснив колишній заступник голови НБУ.

Якщо наші західні партнери все ж таки будуть по графіку надавати нам допомогу валютну, а Нацбанк буде викидати її на валютний ринок, то курс може стабілізуватися,

– вважає Савченко.

Що відбувається з курсом долара до гривні

21 липня НБУ різко підняв офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривні за долар. Регулятор пояснив, що попередній курс у 29,25 в нинішніх умовах не відповідав реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.

Готівковий курс одразу відреагував та такі дії регулятора й у деяких обмінниках він підскочив до понад 40 гривень за долар.

Середній курс долара в обмінниках на рівні 39,29 гривні, в банках – 38,30 гривні, на чорному ринку – 39,30 гривні. Детальніше з готівковим курсом долара та євро 26 липня, можна ознайомитись тут.

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