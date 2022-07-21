НБУ підняв курс долара

Очільник НБУ Кирило Шевченко розповів, що регулятор 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара й зафіксував його на рівні 36,5686 гривні за долар. За оцінками НБУ, корекція обмінного курсу збільшить приплив та продаж валютної виручки експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

Читайте також Євро відійшло від психологічної позначки: курс валют на 21 липня

Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи,

– наголосив Шевченко.

Нагадаємо, що 24 лютого НБУ зафіксував курс на рівні 29,25 гривні за долар. Регулятор пояснив, що фіксація на цьому рівні допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Однак, такий курс в нинішніх умовах вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань.

Курс валюти в банках

Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного, зазначив регулятор. Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

Які ще зміни вніс регулятор

Нацбанк також повідомив, що аби збалансувати попит та пропозицію на валютному ринку прийняв рішення здійснити наступні заходи.

З 21 липня банки можуть продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень (в еквіваленті).

громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тисяч гривень (в еквіваленті). Ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тисяч гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів. Однак українці як і раніше можуть знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць.

змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тисяч гривень (в еквіваленті) на сім календарних днів. Однак українці як і раніше можуть знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тисяч гривень (в еквіваленті) на місяць. Щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків змінено зі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) до 30 тисяч гривень (в еквіваленті).

українських банків змінено зі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) до 30 тисяч гривень (в еквіваленті). НБУ установлює щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті (гривнях).

у розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті (гривнях). З 25 липня буде скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту. З 1 серпня зміниться алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків.

В НБУ також підкреслили, що рівень міжнародних резервів є достатнім для забезпечення курсової стабільності

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

Може зацікавити – чому путін хоче змусити Європу платити за газ у рублях: дивіться відео