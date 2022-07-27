Сейчас выбирают безопасный путь для продвижения кораблей. Об этом представитель Одесской ОВА заявил 27 июля во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Как будут двигаться корабли с зерном

Сегодня к работе присоединились специалисты военно-морских сил Украины. Определяются конкретные пути для того, чтобы гражданские суда, которые будут экспортировать украинское зерно, проходили в порты назначения безопасно,

– рассказал Сергей Братчук.

Спикер ОВА говорит, что корабли будут двигаться друг за другом, то есть караваном. И среди них будет одно самое главное судно.

Караваны будет проводить так называемый корабль лидирования. Он будет проходить впереди. Надеюсь, что в ближайшие дни первый корабль с украинским зерном будет направляться в порт назначения,

– заявил Братчук.

В Черном море возобновили работу украинские порты

Между тем, Военно-морские силы Украины сообщают о разблокировании трех портов в Черном море.

"В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный", – пишут ВМС.

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