Зараз обирають найбезпечніший шлях для просування кораблів. Про це речник Одеської ОВА заявив 27 липня під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Як будуть рухатися кораблі із зерном

Сьогодні до роботи долучилися фахівці Військово-морських сил України. Визначаються конкретні шляхи для того, щоб цивільні судна, які будуть експортувати українське зерно, проходили до портів призначення безпечно,

– розповів Сергій Братчук.

Речник ОВА каже, що кораблі будуть рухатися один за одним, тобто караваном. І серед них буде одне найголовніше судно.

Каравани буде проводити так званий корабель лідирування. Він буде проходити попереду. Сподіваюсь, що найближчими днями перший корабель з українським зерном прямуватиме до порту призначення,

– заявив Братчук.

У Чорному морі відновили роботу українські порти

Тим часом Військово-морські сили України повідомляють про розблокування трьох портів у Чорному морі.

"У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний", – пишуть ВМС.

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