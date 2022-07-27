Зараз обирають найбезпечніший шлях для просування кораблів. Про це речник Одеської ОВА заявив 27 липня під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Як будуть рухатися кораблі із зерном
Сьогодні до роботи долучилися фахівці Військово-морських сил України. Визначаються конкретні шляхи для того, щоб цивільні судна, які будуть експортувати українське зерно, проходили до портів призначення безпечно,
– розповів Сергій Братчук.
Речник ОВА каже, що кораблі будуть рухатися один за одним, тобто караваном. І серед них буде одне найголовніше судно.
Каравани буде проводити так званий корабель лідирування. Він буде проходити попереду. Сподіваюсь, що найближчими днями перший корабель з українським зерном прямуватиме до порту призначення,
– заявив Братчук.
У Чорному морі відновили роботу українські порти
Тим часом Військово-морські сили України повідомляють про розблокування трьох портів у Чорному морі.
"У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу в портах Одеса, Чорноморськ і Південний", – пишуть ВМС.
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