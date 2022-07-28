Ще раніше агентство Reuters повідомляло, що близько 300 000 тонн українського зерна, купленого Єгиптом, застрягли в Україні. Відомо, що один вантаж застряг у порту, а чотири інших ще треба було завантажити.

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Тож, Генеральне управління з поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило торгові компанії, що постачають чотири вивантажені вантажі, від своїх контрактних зобов'язань.

Чотири скасовані вантажі були куплені в грудні за цінами від 346 до 360 доларів за тонну, включаючи доставку. Після того, як війна прискорила зростання світових цін на зерно, у квітні GASC заплатила 494,25 доларів за тонну.

За словами трейдерів, п’ятий завантажений вантаж застряг в українському порту Чорного моря, але очікується, що він відпливе, коли отримає "зелене світло" від офіційних осіб порту.

Зазначимо, що минулого тижня Росія та Україна підписали угоди про відновлення експорту зерна морем. Незрозуміло, чи були контракти GASC скасовані до того, як було підписано угоду про відновлення доставки.

Додамо, що Єгипет, ймовірно, найбільший у світі імпортер зерна, значною мірою залежав від поставок української пшениці, які були перервані через вторгнення росії 24 лютого.

Відтоді Єгипет намагався диверсифікувати поставки зерна, купивши понад мільйон тонн у липні через тендери та прямі закупівлі, щоб збільшити свої стратегічні запаси.

Що відомо про зернову угоду: основне

росія замінувала Чорне море та розмістила там свої кораблі, що перешкоджало експорту українського зерна. Це створювало продовольчу кризу.

Тому Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування трьох чорноморських портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України.

Маршрут морського каравану починатиметься поблизу Одеси й тягнутиметься до острову Зміїного. Далі буде район формування караванів.

Проте вже через добу після підписання угод, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.

В кремлі ж розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.

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