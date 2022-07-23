Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, Угорщинf знову повторює свою помилку, яку вона вже робила наприкінці 30-х – 40-х років ХХ століття – обирає сторону зла. Тоді вони сильно поплатилися: віддали частину території, яку перед тим загарбали.

До теми Угорщина попросила у росії додаткові 700 мільйонів кубометрів газу

Вони зараз знову повторюють помилку – стають на сторону зла. Я їх хочу розчарувати, вони програють. Не може вигравати зло, коли проти нього об'єднуються всі добрі, нормальні, чесні країни. А Україну підтримують саме такі, – наголосив Давидюк.

Позиція угорської влади – це меседж слабких політиків

Влада Угорщини в черговий раз демонструє, що їм байдуже до чужого горя. Давидюк наголошує, що це риторика слабких людей. Лідерство у світі зараз належить таким як українці – нам небайдуже чуже горе. Адже ми готові навіть під час війни, до прикладу, допомагати іншим державам своїм зерном, щоб там не було голоду.

За словами Давидюка, Орбан – справжній боягуз. Він ховається за популізмом, страхами населення та мріями відібрати чужі землі. Такий шлях не приведе ні до чого доброго.

Політолог наголошує, що його не здивувала заява Орбана. Адже нічого іншого від нього не чекав. Він завжди намагається підіграти путіну, щоб отримати певні політичні бонуси або ж гроші чи "смердючий російський газ". Але, як тільки над ним нависає загроза скорочення європейського фінансування, то Орбан одразу стає проукраїнським.

Від Угорщини не варто очікувати особливих сентиментів. Звісно, ми маємо бути вдячні їм за певну допомогу. Але водночас треба розуміти, що частина угорців та Орбан з компанією буквально підтримують путіна.

Але все-таки потрібно лишати місток для можливої кооперації, бо нам потрібні додаткові шляхи для завезення зброї в Україні та інші додаткові можливості, які може дати ця країна. Навіть з такої поганої ситуації можна буде отримати деякі гарні позитивні моменти, – зазначив Давидюк.

Давидюк про цинічну заяву Орбана: дивіться відео

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС зайняв неправильну позицію, коли підтримав Україну. За його словами, санкції насправді не похитнули москву, а Європа перебуває в політичній та економічній кризі. Він переконаний, що Україна не зможе перемогти у війні, попри західну зброю. Тому потрібно сідати за мирні переговори. В українському МЗС жорстко відповіли на такі абсурдні заяви Орбана.