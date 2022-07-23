Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, Венгрия снова повторяет свою ошибку, которую она уже совершала в конце 30-х – 40-х годов ХХ века – выбирает сторону зла. Тогда они сильно поплатились: отдали часть территории, которую перед тем захватили.

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Они сейчас снова повторяют ошибку – становятся на сторону зла. Я их хочу разочаровать, они проиграют. Не может выигрывать зло, когда против него объединяются все добрые, нормальные, честные страны. А Украину поддерживают именно такие, – подчеркнул Давидюк.

Позиция венгерской власти – это месседж слабых политиков

Власти Венгрии в очередной раз демонстрируют, что им безразлично чужое горе. Давидюк отмечает, что это риторика слабых людей. Лидерство в мире сейчас принадлежит таким, как украинцы – нам небезразлично чужое горе. Ведь мы готовы даже во время войны, например, помогать другим государствам своим зерном, чтобы там не было голода.

По словам Давидюка, Орбан – настоящий трус. Он скрывается за популизмом, страхами населения и мечтами отобрать чужие земли. Такой путь не приведет ни к чему хорошему.

Политолог отмечает, что его не удивило заявление Орбана. Ведь ничего другого от него не ожидал. Он всегда пытается подыграть путину, чтобы получить определенные политические бонусы или деньги или "вонючий российский газ". Но как только над ним нависает угроза сокращения европейского финансирования, то Орбан сразу становится проукраинским.

От Венгрии не стоит ожидать особых сантиментов. Конечно, мы должны быть благодарны им за помощь. Но в то же время следует понимать, что часть венгров и Орбан с компанией буквально поддерживают путина.

Но все же нужно оставлять мостик для возможной кооперации, потому что нам нужны дополнительные пути для ввоза оружия в Украину и другие дополнительные возможности, которые может дать эта страна. Даже из такой плохой ситуации можно будет получить некоторые хорошие положительные моменты, – отметил Давыдюк.

Давидюк о циничном заявлении Орбана: смотрите видео

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС занял неправильную позицию, когда поддержал Украину. По его словам, санкции действительно не пошатнули москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе. Он убежден, что Украина не сможет победить в войне, несмотря на западное оружие. Потому нужно садиться за мирные переговоры. В украинском МИДе жестко ответили на такие абсурдные заявления Орбана.