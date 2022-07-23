На днях министр иностранных дел Венгрии ездил в Москву и просил увеличить объемы поставок российского газа. На второй день премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что санкции не поколебали москву, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе.

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Венгрия повторяет русскую пропаганду

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что песня о "санкциях не поколебала россию" – классический пример российской пропаганды.

Санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины. Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы безумные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить.

– подчеркнул Николенко.

Он отметил, что Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны россии. Ведь по Украине страна-агрессор наносит удары крылатыми ракетами, а по Европе – заоблачными ценами на газ.

Это все – элементы одного российского плана, цель которого взорвать мир и благосостояние в европейских странах. Закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить. Путин не остановится, пока не разрушит европейский порядок, основанный на демократических ценностях. Бесполезно надеяться, что уступки или удобрения будут побуждать Кремль унять свои агрессивные аппетиты,

– сказал спикер МИД.

Без мира в Украине стабильности в Венгрии тоже не будет

Николенко заметил, что "без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе". Поэтому Европа должна быть едина в усилиях, которые помогут остановить войну и привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

Что еще сказал Орбан

По его словам, ЕС занял неправильную позицию, поддержав Украину. Венгерский премьер убежден, что Европа "должна встать между" россией и Украиной и разработать новый план, чтобы стороны вернулись к мирным переговорам.

Также он сказал, что Европа упустила шанс мирно разрешить конфликт еще в 2014 году. Мол, теперь россия не хочет садиться за стол переговоров с ЕС, а ждет этого от США. Еще Орбан заявил, что страна-агрессор хочет гарантий безопасности. А мир будет только в том случае если будут российско-американские переговоры.

Премьер-министр также убеждал, что если бы в критический момент Трамп был президентом США, а Ангела Меркель – канцлером Германии, сегодня не было бы войны.

В общем, он говорил много абсурдных вещей. К примеру, Украина не победит в этой войне, несмотря на оружие от западных партнеров, что россия хотела всего лишь, чтобы Украина не вступала в НАТО, а также он говорил о том, что Западная Европа хочет разделить Восточную Европу.

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