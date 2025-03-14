Сибига отмечает, что Украина очень ответственно относится к своим решениям. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил Сибига о перемирии

По словам Сибиги, после возвращения из Джидди переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской стороной с определенными предложениями по дальнейшему развитию. В частности, относительно 30-дневного перемирия.

Мы уже сейчас фактически начали формирование национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс,

– объясняет Сибига.

Он добавляет, что сейчас линия фронта, на которой ежедневно идут бои, составляет более 1300 километров.

Кроме этого, глава МИД отметил, что Украина имеет негативный опыт в рамках минского процесса, когда Россия неоднократно нарушала режимы прекращения огня. А также отметил, что государству нужно быть готовым к провокациям с российской стороны.

По его словам, сейчас все будет направлено на то, чтобы украинская сторона была подготовлена к этому, имела соответствующие команды и наработки. В частности, видение относительно будущих договоренностей, плана действий для достижения справедливого мира и понимала, на какие гарантии безопасности может рассчитывать.