Сообщает 24 Канал со ссылкой на Джона Болтона в эфире CNN.

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Почему перемирие невыгодно Украине

По мнению Джона Болтона, заморозка войны на нынешней линии фронта и начало бесконечных переговоров в нейтральной столице, может создать "новую границу" на линии соприкосновения

Не думаю, что прекращение огня выгодно Украине. Это может отдать России 20% территорий,

– отметил Болтон.

По его словам, Зеленский согласился на перемирие в Саудовской Аравии, ведь нуждался в восстановлении военной помощи и обмена разведданными с США.

"Он должен был исправить ситуацию после фиаско в Овальном кабинете. Поэтому он согласился, и военную помощь восстановили. Он хочет ее продолжения и попытается использовать это против россиян. Но он в очень опасном положении, как и вся Украина", – подчеркнул экс-советник Трампа.