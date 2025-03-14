Повідомляє 24 Канал з посиланням на Джона Болтона в етері CNN.

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Чому перемир'я невигідне Україні

На думку Джона Болтона, заморозка війни на нинішній лінії фронту та початок нескінчених переговорів у нейтральній столиці, може утворити "новий кордон" на лінії зіткнення

Не думаю, що припинення вогню вигідне Україні. Це може віддати Росії 20% територій,

– зазначив Болтон.

За його словами, Зеленський погодився на перемир'я в Саудівській Аравії, адже потребував відновлення військової допомоги та обміну розвідданими зі США.

"Він мусив виправити ситуацію після фіаско в Овальному кабінеті. Тож він погодився, і військову допомогу відновили. Він хоче її продовження і спробує використати це проти росіян. Але він у дуже небезпечному становищі, як і вся Україна", – наголосив ексрадник Трампа.