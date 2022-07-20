Такое мнение 24 каналу высказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, за время фактически непрерывного пребывания Орбана у власти его политическая партия "Фидес" получает большинство в венгерском парламенте.

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Политолог напомнил, что в апреле 2022 года партия Фидес победила на парламентских выборах в Венгрии. А в мае венгерские парламентарии переизбрали Виктора Орбана на должность премьер-министра. Политик занял этот пост пятый раз.

В чем "секрет успеха" Орбана

Тужанский считает, что премьер-министру Венгрии удается обеспечить постоянную поддержку со стороны избирателей.

Орбан лучше всего из венгерских политиков понимает венгерское общество с точки зрения его интересов, слабостей и травм. Он очень умело этим манипулирует,

– отметил политолог.

Он добавил, что сложно сказать, когда в Венгрии может победить на выборах другая политическая сила.

"Неизвестно, где тот лимит, который может поколебать власть Орбана", – сказал аналитик.

Напряжение в отношениях между Венгрией и ЕС

Тужанский добавил, что противоречивая позиция венгерского премьер-министра по ряду вопросов создает серьезное напряжение в отношениях между Венгрией и Евросоюзом.

Это то, что "драйвит" Виктора Орбана как политика. Он живет этим. Он любит ходить по лезвию ножа,

– отметил Тужанский.

Однако, несмотря на острые заявления, Венгрия не намерена разрывать отношения с ЕС.

"Когда "запахнет жареным", Виктор Орбан сделает шаг назад", – добавил политолог.

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