Таку думку 24 каналу висловив політолог та аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. За його словами, за час фактично безперервного перебування Орбана при владі його політична партія "Фідес" отримує більшість в угорському парламенті.
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Політолог нагадав, що у квітні 2022 року партія "Фідес" перемогла на парламентських виборах в Угорщині. А у травні угорські парламентарі переобрали Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра. Політик зайняв цей пост вп'яте.
У чому "секрет успіху" Орбана
Тужанський вважає, що прем'єр-міністру Угорщини вдається забезпечити собі постійну підтримку з боку виборців.
Орбан найкраще з угорських політиків розуміє угорське суспільство з точки зору його інтересів, слабкостей і травм. Він дуже вміло цим маніпулює,
– зазначив політолог.
Він додав, що важко сказати, коли в Угорщині може перемогти на виборах інша політична сила.
"Невідомо, де той ліміт, який може похитнути владу Обрана", – сказав аналітик.
Напруга у відносинах між Угорщиною та ЄС
Тужанський додав, що суперечлива позиція угорського прем'єр-міністра щодо низки питань створює серйозну напругу у відносинах між Угорщиною та Євросоюзом.
Це те, що "драйвить" Віктора Обрана як політика. Він цим живе. Він любить ходити по лезу ножа,
– зазначив Тужанський.
Однак, попри гострі заяви, Угорщина не має наміру розривати відносини із ЄС.
"Коли "запахне смаженим", Віктор Орбан зробить крок назад", – додав політолог.
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Суперечливі рішення Угорщини
- Із початком війни Росії з Україною багато країн світу надали велику підтримку Києву у боротьбі проти агресора. Угорщина залишилася осторонь цього процесу і постійно змінює свою позицію. Зокрема, Будапешт спочатку виступав проти транзиту зброї в Україну через свою територію, проте згодом скасував це рішення. А вже 20 липня в Угорщині знову заявили, що таки проти перевезення зброї.
- Угорщина також виступає проти посилення санкцій проти росії. У Будапешті наголосили, що не підтримали б новий пакет санкцій, якби туди включили "Газпромбанк".
- На думку українського політолога Тараса Семенюка, між Орбаном і путіним можуть існувати певні домовленості. Зокрема, за його словами, угорці були готові ввести "миротворчі війська" в Україну в разі успішності загарбницьких дій росії.