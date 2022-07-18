Перші деталі довгоочікуваного пакету санкцій проти росії оприлюднив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

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Що передбачає новий пакет санкцій

За його словами, новий санкційний пакет в основному містить роз'яснення існуючих правил і не вводить додаткові обмеження на транспортування енергоресурсів.

Ми чітко вказували на те, що якщо "Газпромбанк" буде в списку санкцій, то ми не зможемо підтримати його. "Газпромбанк" не входить в санкційні пропозиції, тому що вони не містять ніяких обмежень на транспортування енергоносіїв,

– заявив Сійярто.

Він додав, що документом, зокрема:

вводиться ембарго на золото,

затверджуються додаткові обмеження на державні закупівлі та прийом депозитів.

Водночас, за інформацією Сійярто, в санкційний список ЄС будуть додані 48 приватних осіб і 9 організацій, зокрема віце-прем'єр росії, кілька чиновників і "Сбербанк".

Чому нафтове ембарго важливе

Колишній міністр закордонних справ та ексміністр оборони Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що попри санкції, застосовані проти росії, від 24 лютого країни Євросоюзу витратили значно більше коштів на фінансування росії, ніж на допомогу Україні. Так, ЄС витратив значно більше коштів на закупівлю російських нафти, вугілля й газу.

Що цьому передувало

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС погодив 6 пакетів санкцій проти росії, які передбачають:

заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам,

експортний контроль,

заморожування активів центрального банку,

відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT.

Шостий пакет був найважчим для лідерів країн Євросоюзу, викликавши низку суперечок.

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