Ймовірно, країни-члени ЄС схвалять новий пакет санкцій проти росії до середини наступного тижня.

До теми В Єврокомісії офіційно роз'яснили нюанси щодо транзиту товарів у Калінінград

Які санкції включатиме новий пакет від Євросоюзу

Так званий імплементаційний пакет включатиме заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним ресурсом в країні на експорт.

Він також розширить список товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в росію, і включить до нього додаткові списки фізичних та юридичних осіб, які входять в оточення путіна.

Крім того, новий пакет санкцій буде спрямований на закриття лазівок у раніше затверджених каральних заходах, наприклад, шляхом додавання певних продуктів до списку заборонених товарів.

Попередні санкції ЄС проти росії

Після 24 лютого ЄС погодив шість пакетів санкцій проти росії, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найважчим для лідерів країн Євросоюзу, викликавши низку суперечок.

До теми – росія вкотре намагатиметься шантажувати Європу газовим питанням: дивіться відео