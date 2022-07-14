Вероятно, страны-члены ЕС одобрят новый пакет санкций против россии до середины следующей недели.

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Какие санкции будут включать новый пакет от Евросоюза

Так называемый имплементационный пакет будет включать запрет на импорт российского золота, которое является крупнейшим неэнергетическим ресурсом в стране на экспорт.

Он также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в россию, и включит в него дополнительные списки физических и юридических лиц, входящих в окружение путина.

Кроме того, новый пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек в ранее утвержденных карательных мерах, например путем добавления определенных продуктов в список запрещенных товаров.

Предыдущие санкции ЕС против россии

После 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций против россии, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Шестой пакет был самым трудным для лидеров стран Евросоюза, вызвав ряд споров.

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