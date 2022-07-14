На цьому під час телемарафону наголосив журналіст Рікард Йозвяк. Він зауважив, що сьогодні, 14 липня, повинні відбутись перші консультації стосовно цього питання, передає 24 канал.

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Пакет санкцій буде скромним

Йозвяк додав, що українці можуть бути дещо розчарованими новим пакетом санкцій. Ба більше, він вкотре наголосив, що його радше слід назвати доповненим шостим, а не повноцінним сьомим. У ньому йтиметься про шляхи обходу санкцій росією. Також список поповниться новими іменами, на які будуть накладені обмеження.

Розглядатимуться також санкції на золото. Крім того, обговорюватимуть верхню межу цін на нафту. Але залишаються дві великі проблеми: газ і ядерна енергетика. Їх, ймовірно, не включать до санкцій.

Журналіст зауважив, що перші консультації відбудуться вже сьогодні, 14 липня. А вже у середу 20 липня планують відповідні санкції затвердити. Але це за оптимістичним прогнозом. Насправді ж усе може змінитись, якщо представники країн не зможуть дійти згоди.

Слід розуміти, що можуть виникнути проблеми з ухваленням рішення. Це вже спостерігали минулого разу, коли через Угорщину знадобилось шість тижнів, щоб затвердити черговий пакет санкцій.

Йозвяк додав, що деякі високопосадовці зауважують, що це не зовсім пакет санкцій. Правильніше його називати угодою про імплементацію.

Питання газу – найбільш чутливе

Що стосується ембарго на російський газ, то це питання журналіст назвав найбільш чутливим. Він підкреслив, що болючим воно є саме для Західної Європи. Зокрема, Нідерландів і Німеччини. А все тому, що вартість енергії на континенті надзвичайно висока.

Водночас було б непогано, якби росія сама перекрила весь газ. Тоді, зауважує Йозвяк, вона б сама на себе наклала санкції. І це б суттєво полегшило ситуацію, адже в Євросоюзі буквально не дозріли до дискусій стосовно цього питання.

Нагадаємо, що Німеччина повністю припинить купувати російські вугілля та нафту. Перше – з 1 серпня, а друге – з 31 грудня. Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіес під час енергетичного форуму в Сіднеї.

Він підкреслив, що країна надзвичайно сильно залежала від цих енергоносіїв з країни-агресорки. У росії вона купувала 40% кількості, яку використовує Німеччина задля своїх потреб. Водночас зараз у державі міркують над альтернативними джерелами постачання.

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