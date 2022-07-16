Так, ЄС витратив значно більше коштів на закупівлю російських нафти, вугілля й газу, ніж на допомогу Україні. Тим часом анонсований сьомий пакет санкцій ніяк не пов'язаний з цими ресурсами. На це звернув увагу колишній міністр закордонних справ та ексміністр оборони Литви Лінас Лінкявічюс.

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Заробітки росії на природних ресурсах зростають

Лінас Лінкявічюс зауважив, що поки деякі країни висловлюють стурбованість щодо обмежень, ціни на нафту зростають, а рубль стає міцнішим.

Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? Євросоюз зараз надіслав експоненціально більше грошей на закупівлю нафти, газу та вугілля з росії, ніж надіслав Україні на допомогу. Ціни на нафту зростають. Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Плачевно,

– написав він у твітері.

За перші 100 днів повномасштабної війни росія заробила понад 93 мільярди євро на паливі

Раніше повідомлялося, що лише від 24 лютого по 3 червня 2022 року країна-агресорка заробила понад 93 мільярди євро на експорті викопного палива. Більш ніж 60% цього палива купляли країни Європейського союзу.

Попри те, що клієнтів у росії стало трохи менше, доходи через викопні ресурси дуже високі через рекордне зростання цін. Так, середні експортні ціни росії зараз в середньому на 60% вищі, ніж минулого року.

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