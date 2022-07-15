Єврокомісія пропонує продовжити чинні санкції проти росії

Єврокомісія повідомила, що прийняла спільну пропозицію щодо 7 пакета санкцій, який спрямований на підтримку та посилення ефективності шести попередніх пакетів обмежень проти росії.

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Як повідомили у Єврокомісії, новий пакет обмежень роз'яснює низку положень для посилення правової визначеності та забезпечення дотримання державами-членами. Окрім того, він згоджує санкції ЄС із обмеження, які запровадили проти росії союзники і партнери, зокрема у G7.

Сьомий пакет санкцій передбачає заборону на імпорт російського золота, а також посилює контроль над експортом подвійного використання та передових технологій.

Важливо. Наприкінці червня США запровадили заборону на російське золото. Про нові санкції лідери G7 оголосили за підсумками саміту в Німеччині. До цього у Мінфіні США заявили, що золото є найбільшим експортним товаром Росії, за винятком енергоносіїв.

У Єврокомісії пропонують продовжити чинні санкції ЄС на шість місяців, до наступного перегляду наприкінці січня 2023 року. У пропозиції наголошується, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та росією.

Жорстока війна росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші суворі санкції проти кремля, посилити їх виконання та продовжити їх до січня 2023 року. москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію,

– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що представить пропозиції щодо включення у санкційний список інших фізичних та юридичних осіб.

"Ми продовжуємо атакувати тих, хто наближений до Путіна та Кремля. Сьогоднішній пакет відображає наш скоординований підхід з міжнародними партнерами, включаючи G7. На додаток до цих заходів я також представлю Раді пропозиції щодо включення в список інших фізичних та юридичних осіб із заморожуванням їхніх активів і обмеженням можливості подорожувати", – зазначив Боррель.

Нові санкції проти росії має розглянути Рада ЄС

Тепер пропозиції щодо 7 пакета санкцій має розглянути Рада ЄС. Попередній, 6 пакет санкцій проти росії узгоджували близько місяця.

На початку травня Єврокомісія представила 6 пакет санкцій, однак через розбіжності щодо нафтового ембарго обмеження не могли узгодити.

Тільки на початку червня у ЄС досягти згодити щодо 6 пакета санкцій, які передбачають:

ембарго на російську нафту, яку транспортують морем;

відключення від SWIFT "Сбербанка";

припинення трансляції пропагандистських каналів;

персональні санкції.

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