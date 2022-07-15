Еврокомиссия предлагает продлить действующие санкции против россии
Еврокомиссия сообщила, что приняла совместное предложение касательно 7 пакета санкций, направленное на поддержку и усиление эффективности шести предыдущих пакетов ограничений против россии.
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Как сообщили в Еврокомиссии, новый пакет ограничений разъясняет ряд положений по усилению правовой определенности и обеспечению соблюдения государствами-членами. Кроме того, он согласовывает санкции ЕС по ограничениям, введенным против россии союзниками и партнерами, в частности в G7.
Седьмой пакет санкций предусматривает запрет на импорт российского золота, а также ужесточает контроль над экспортом двойного использования и передовых технологий.
В Еврокомиссии предлагают продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев до следующего пересмотра в конце января 2023 года. В предложении отмечается, что санкции ЕС никак не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и россией.
Жестокая война россии против Украины не прекращается. Поэтому мы предлагаем сегодня усилить наши строгие санкции против кремля, усилить их выполнение и продлить их до января 2023 года. москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию,
– заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представит предложения по включению в санкционный список других физических и юридических лиц.
"Мы продолжаем атаковать тех, кто приближен к путину и кремлю. Сегодняшний пакет отражает наш скоординированный подход с международными партнерами, включая G7. В дополнение к этим мерам я также представлю Совету предложения по включению в список других физических и юридических лиц с замораживанием их активов и ограничением возможности путешествовать", – отметил Боррель.
Новые санкции против россии должен рассмотреть Совет ЕС
Теперь предложения по 7 пакету санкций должен рассмотреть Совет ЕС. Предыдущий, 6 пакет санкций против россии согласовывали около месяца.
В начале мая Еврокомиссия представила 6 пакет санкций, однако из-за разногласий по нефтяному эмбарго ограничения не могли согласовать.
Только в начале июня в ЕС достигли согласия относительно 6 пакета санкций, которые предусматривают:
- эмбарго на российскую нефть, транспортируемую морем;
- отключение от SWIFT "Сбербанка";
- прекращение трансляции пропагандистских каналов;
- персональные санкции.
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