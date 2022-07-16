Такое мнение 24 каналу высказал политолог, аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, российские СМИ уделяют большое внимание украинско-венгерской теме.
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О чем пишет российская пресса
В настоящее время российская пропаганда активно распространяет информацию об обострении отношений между странами.
Российские государственные медиа прямо пишут о возможном вооруженном конфликте и вооруженной атаке Венгрии на Украину. россия на этом играет, она хочет спровоцировать конфликт,
– сказал Тужанский.
Политолог отметил, что провокация конфликта между Украиной и Венгрией началась гораздо раньше.
Информационные спецоперации россиян
Он рассказал, что изучал российские медиа в период с сентября по декабрь 2021 года. Тогда русские войска уже готовились к нападению на Украину. Однако кремлевская пропаганда, по его словам, активно разгоняла информацию именно об ухудшении отношений Киева и Будапешта.
Российские спецслужбы провели информационные спецоперации. Они вбрасывали в венгерское, украинское и российское информпространство сообщения о том, что между Украиной и Венгрией назревает военный конфликт,
– подчеркнул политолог.
"Между Украиной и Венгрией есть недоразумения"
Вместе с тем, добавил Тужанский, ухудшение украино-венгерских отношений нельзя считать исключительно российским нарративом.
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"Да, между Украиной и Венгрией есть недоразумения. Позиция Венгрии по многим вопросам пророссийская", – сказал политолог.
Он подчеркнул, что важно разделять реальную ситуацию и игру, которую навязывает обеим странам кремль.
Дмитрий Тужанский рассказал о том, хотят ли венгры напасть на Украину: смотрите видео
Отношения Украины и Венгрии: последние новости
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что официальный Будапешт заинтересован в том, чтобы минимизировать свое участие в войне в Украине. Вместе с тем, говорят в МИДе страны, Венгрия готовится к тому, что боевые действия могут приблизиться к ее границам – речь идет о Закарпатье.
- Недавно на электронные адреса закарпатских СМИ неизвестные разослали провокационные письма от имени представителей венгерского нацменьшинства. В них говорилось, в частности, о том, что "правительство Венгрии решило оказывать материальную помощь принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм". В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали, что провокация имела целью ухудшить отношения между Украиной и Венгрией.
- Венгрия не помогает Украине оружием и даже запретила поставки вооружения через свою территорию. В Будапеште это объяснили тем, что хотят уберечь венгров Закарпатья от российских обстрелов.