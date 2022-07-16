Такое мнение 24 каналу высказал политолог, аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, российские СМИ уделяют большое внимание украинско-венгерской теме.

Читайте также Не хотят дразнить путина, – Умланд оценил заявление Венгрии о поставках оружия Украине

О чем пишет российская пресса

В настоящее время российская пропаганда активно распространяет информацию об обострении отношений между странами.

Российские государственные медиа прямо пишут о возможном вооруженном конфликте и вооруженной атаке Венгрии на Украину. россия на этом играет, она хочет спровоцировать конфликт,

– сказал Тужанский.

Политолог отметил, что провокация конфликта между Украиной и Венгрией началась гораздо раньше.

Информационные спецоперации россиян

Он рассказал, что изучал российские медиа в период с сентября по декабрь 2021 года. Тогда русские войска уже готовились к нападению на Украину. Однако кремлевская пропаганда, по его словам, активно разгоняла информацию именно об ухудшении отношений Киева и Будапешта.

Российские спецслужбы провели информационные спецоперации. Они вбрасывали в венгерское, украинское и российское информпространство сообщения о том, что между Украиной и Венгрией назревает военный конфликт,

– подчеркнул политолог.

"Между Украиной и Венгрией есть недоразумения"

Вместе с тем, добавил Тужанский, ухудшение украино-венгерских отношений нельзя считать исключительно российским нарративом.

Обратите внимание В Венгрии проходит игра, – аналитик объяснил неоднозначную позицию Орбана относительно войны в Украине

"Да, между Украиной и Венгрией есть недоразумения. Позиция Венгрии по многим вопросам пророссийская", – сказал политолог.

Он подчеркнул, что важно разделять реальную ситуацию и игру, которую навязывает обеим странам кремль.

Дмитрий Тужанский рассказал о том, хотят ли венгры напасть на Украину: смотрите видео

Отношения Украины и Венгрии: последние новости