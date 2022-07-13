путина переоценивают

Об этом 24 каналу рассказал Николай Давидюк. По его словам, НАТО заиграется и иногда себя обыгрывает.

Обратите внимание Поезд уже ушел, – Жданов о заявлении путина, что "россия пока ничего не начинала"

Они думают, что воюют с каким-то очень умным стратегическим союзником, а там просто примитивное животное – политическое и военное. Там ничего нет, там человек с комплексами, сидящий в бункере уже 4 месяца, этот бункер проветрить надо,

– заявил Давидюк.

Он напомнил, что все, кому нужно встретиться с путиным лично, вынуждены ждать 2 недели в карантине, а соответственно и новости до него доходят с такой задержкой. российский лидер отстал даже в информативности, не говоря уже о другом, поэтому НАТО откровенно его переоценивает.

По мнению Давидюка, за время полномасштабной войны украинцы уже доказали и показали всему миру, что ничего ценного там нет, хотя бы уничтожили уже более 37 тысяч оккупантов. К этому числу нужно добавить еще и раненых и сбежавших от ВСУ домой в Россию.

Политолог отметил, что НАТО нужно помнить, что они – сильнейший блок, а не догоняющая сторона. Поэтому они должны показать россии, где ее место.

Боитесь сами – берите нас в НАТО и мы вам покажем. То есть кто-то за этим столом переговоров должен быть храбрым и смелым. Если это миссия Украины, давайте, берите нас,

– говорит политолог.

Также он заявил, что если Альянс боится бороться с путиным самостоятельно, это может сделать Украина, когда ей дадут оружие достаточно.

"Дайте нам на 100 миллиардов оружия. Дайте нам такое оружие, 5-го поколения, чтобы россияне не то что бежали домой, а летели. Конфликт завершится, но единственное условие – это оружие до конца остается у нас, чтобы эти отбросы даже у своих паршивых снах не думали нападать на наше государство", – считает Николай Давидюк.

К теме – харьковчанка, дом которой разбомбили, эмоционально обратилась к путину: смотрите видео