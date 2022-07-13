путіна переоцінюють

Про це 24 каналу розповів Микола Давидюк. За його словами, НАТО заграється та інколи себе переграє.

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Вони думають, що воюють з якимось дуже розумним стратегічним союзником, а там просто примітивна тварина – політична і військова. Там нічого немає, там людина з комплексами, яка сидить у бункері вже 4 місяці, цей бункер провітрити треба,

– заявив Давидюк.

Він нагадав, що усі, кому потрібно зустрітися з путіним особисто, змушені чекати 2 тижні у карантині, а відповідно і новини до нього доходять із такою затримкою. російський лідер відсталий навіть в інформативності, не кажучи вже про інше, тож НАТО відверто його переоцінює.

На думку Давидюка, за час повномасштабної війни українці вже довели та показали усьому світові, що нічого цінного там немає, хоча б тим, що знищили вже понад 37 тисяч окупантів. До цього числа потрібно додати ще й поранених та тих, хто втік від ЗСУ додому, у росію.

Політолог зауважив, що НАТО потрібно пам'ятати, що вони – найсильніший блок, а не сторона, яка доганяє. Тож вони повинні показати росії, де її місце.

Боїтесь самі – беріть нас у НАТО, і ми вам покажемо. Тобто хтось за цим столом переговорів повинен бути хоробрим і сміливим. Якщо це місія України, давайте, беріть нас,

– каже політолог.

Також він заявив, що якщо Альянс боїться боротися з путіним самостійно, це може зробити Україна, коли їй дадуть достатньо зброї.

"Дайте нам на 100 мільярдів зброї. Дайте нам таку зброю, 5-го покоління, щоб росіяни не те що бігли додому, а летіли. Конфлікт завершиться, але єдина умова – ця зброя до кінця залишається в нас, щоб ці покидьки навіть у своїх паршивих снах не думали нападати на нашу державу", – вважає Микола Давидюк.

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