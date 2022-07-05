В частности, в изоляции сидят пилоты и медики. Заметьте, что Путин уже сделал себе 4 прививки против коронавируса, однако даже это не спасло его от фобии.
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Окружение Путина тестируют на коронавирус и глисты
Чтобы встретиться с президентом России, нужно 4 раза сделать ПЦР-тест и дважды провериться на антитела к коронавирусу. Также нужно сдать дополнительные анализы – на грипп, стафилококк и глисты.
Ветеран афганской войны генерал Ахат Юлашев рассказал, что 9 мая пожимал руку кремлевскому диктатору на параде на Красной площади. Ради этой встречи 94-летний мужчина провел 2 недели на карантине. В Москву он приехал 23 апреля.
Генерала встретили "со всеми почестями и поселили в роскошном московском отеле". Юлашев отметил, что там его полностью содержали. Он был одним из примерно 400 человек, находившихся с 24 по 9 мая на карантине в Москве ради того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину.
Все они жили неплохо: карантин проходил в двух отелях в центре российской столицы – пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-отеле".
После того как Путин начал войну в Украине, он стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию. Поэтому весь обслуживающий персонал и другое окружение продолжают сидеть на карантине, однако теперь в разных точках России. По открытым данным, Кремль потратил на такие прихоти Путина 1,5 миллиарда рублей, еще не менее 1,7 миллиарда обсерваторы получили в виде субсидий.
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Тестирование окружения на различные болезни похоже на паранойю
Израильский анестезиолог Михаил Фремдерман, до 2014 года работавший в России, отметил, что это беспрецедентные меры. Однако по ним невозможно сделать вывод о том, есть ли у Путина проблемы со здоровьем, ведь это скорее перестраховка или "звездная болезнь".
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации в американской клинике Tufts Medical Center Константин Балонов считает, что подобные карантинные меры столь же иррациональны, как и патологическая ненависть диктатора к оппозиционерам. По его мнению, медики в Кремле просто боятся возможных репрессий и перестраховываются.
Сидеть в карантине и сдавать многочисленные анализы – с медицинской точки зрения это паранойя или реальный страх. "Дело врачей" может очень быстро стать новой реальностью,
– добавил Балонов.
99-летнего полковника Николая Козлова из подмосковного Королева, который в 1945 году брал Берлин, каждый год приглашают на парад.
"С радостью узнал, что на днях он проходит специальный двухнедельный карантин в санатории – находится в режиме изоляции от любых контактов, чтобы ничего не помешало самочувствию тех, кто будет рядом с ним на трибуне, на Красной площади", – написал в апреле депутат Мособлдумы Сергей Керселян.
Рядом с Козловым в первом ряду центральной трибуны находились Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. Ветеран не видит ничего необычного в карантине, ведь он его проходил и в прошлом году, и перед встречей с диктатором 22 июня. По его словам, в подмосковном военном санатории в этом году находились всего 5 ветеранов Второй мировой войны. Каждый из них имел собственное сопровождение.
"Две недели отдыхали, гуляли по лесу, питание нормальное. Оттуда сразу потом поехали на парад", – рассказал Козлов.
В общей сложности на трибуны Красной площади пригласили 590 ветеранов. Их встречали и сопровождали волонтеры, отбираемые по конкурсу. На карантине находились далеко не все – ветераны и волонтеры из регионов в основном приезжали в Москву 7 или 8 мая.
Ситуация была другой для таких, как Юлашев и Козлов, ведь они получили билет на центральную трибуну, где сидел Путин. Те, кто находился в первом ряду, жали президенту России руку.
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Неизвестно, сколько человек было на карантине перед парадом до 9 мая
В то же время, сколько людей находились перед парадом на карантине, российское правительство не сообщило. Однако из реестра госконтрактов можно произвести некоторые подсчеты.
- Впервые под обсерватор стали использовать престижную пятизвездочную гостиницу "Золотое кольцо", расположенную напротив министерства иностранных дел в районе Арбата. Там с 24 апреля по 9 мая российские власти заплатили за проживание гостей 9 миллионов рублей.
- В "Золотом кольце" 28 апреля Центральная клиническая больница УДП, где также лечат Путина, заселила 13 своих сотрудников. Почти все они уехали из гостиницы 9 мая. Медики, вероятно, следили за здоровьем участников будущего парада или готовились обслуживать самого диктатора.
- Карантин врачей обошелся в 924 тысячи рублей. В контрактах ЦКБ говорится, что номер в "Золотом кольце" перед парадом стоил 5500 рублей. Если управление делами президента России арендовало для ветеранов номера по той же цене, то там жили около 160 человек. Где-то столько вмещает Центральная трибуна Красной площади.
- В то же время УДП арендовало номера и в 4-звездочном "Президент-отеле". На это потратили 14,3 миллиона рублей. В этом отеле есть всего 204 номера стоимостью от 3,9 до 11 тысяч рублей в сутки. То есть, все они могли быть заполнены во время карантина.
За карантин в обоих отелях УДП и его структуры заплатили более 24 миллионов рублей. Кроме того, перед парадом еще один обсерватор устроили в санаторно-курортном комплексе "Подмосковье" минобороны России. Сколько человек были там на карантине пока неизвестно.
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Какие анализы нужно сдать, чтобы увидеть Путина
Окружение Путина не только сидит на карантине, но и сдает разные анализы. Чтобы только попасть на карантин, нужно за 2 суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. После этого в течение 2 недель придется еще 4 раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день – снова кровь на антитела.
Если у человека не обнаруживают антител IGM, свидетельствующих о болезни, то после изоляции он получает допуск "в чистую зону" – то есть к Путину. Однако во время карантина также могут брать биоматериал и другие анализы. Такое нововведение появилось после вакцинации кремлевского диктатора.
С начала пандемии УДП и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других людей из окружения Путина примерно на 200 миллионов рублей. С 2021 года их сдали около 1500 человек. У некоторых из них брали мазки не только на коронавирус, но и на ОРВИ, грипп и стафилококк, а также кровь на биомаркеры. Кроме того, пациенты сдавали кал, однако не на коронавирус, а на яйца гельминтов.
Ранее уже сообщалось, что приближенные к Путину чиновники должны сдавать кал несколько раз в неделю. В то же время для сотрудников комбината питания "Кремлевский", которые не работают, как ни странно, в Кремле и не кормят российского президента, достаточно только ПЦР-тестов.
Летний отряд "Россия" УДП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всего – 125 миллионов рублей. С июня 2021 летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но и все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они делали:
- до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов,
- до 600 тестов на антитела,
- 50 анализов крови на биомаркеры,
- 100 – 200 анализов кала для выявления коронавируса.
Та же схема работает и сейчас. Только за май 2022 летный отряд сдал 1376 мазков, 98 проб кала на коронавирус, 447 анализов крови на антитела и 32 – на биомаркеры. Кроме того, они продолжают сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.
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