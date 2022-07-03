Хотя, чтобы это понять, нужно было бы изучить стенограмму переговоров Эммануэля Макрона с Путиным за 20 февраля – как раз перед полномасштабным вторжением. Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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По его словам, кремлевский диктатор тогда разговаривал с французским президентом и уже знал, что нападет на Украину. Он был убежден, что через неделю сможет забрать целую страну.

И это не мешало ему общаться с Макроном как криминальный авторитет, добавил Фейгин. Макрон это в это время вел себя как ответственный политик, искренне переживающий, чтобы в Европе не было войны.

И эти 100 часов пленок показали в Елисейском дворе, чтобы показать, с кем Макрон имел дело. Путин – это отбитый неадекват,

– подчеркнул Фейгин.

Стрим Кучер и Фейгина: смотрите видео

Разговоры Макрона с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон часто звонил Путину не только после полномасштабного вторжения России в Украину. Активный диалог с главой Кремля он вел и до 24 февраля.

Оказывается, за 4 дня до полномасштабной войны президент Франции Эммануэль Макрон звонил Путину, чтобы поговорить о Минских соглашениях.

Во Франции даже сняли документальный фильм о том, как Макрон проводит переговоры с российским диктатором. Из него становится понятнее, как сильно Европа оказалась не готова к войне.

Ранее Макрон рассказал, что иногда его звонки Владимиру Путину происходили по просьбе Киева, однако все чаще он звонил к лидеру Кремля по собственной инициативе.

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