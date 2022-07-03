Хоча, щоб це зрозуміти, треба було б вивчити стенограму перемовин Еммануеля Макрона з Путіним за 20 лютого – якраз перед повномасштабним вторгненням. Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку він висловив 24 каналу.
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За його словами, кремлівський диктатор тоді розмовляв з французьким президентом і вже знав, що нападе на Україну. Він був переконаний, що за якийсь тиждень зможе забрати цілу країну.
І це не заважало йому спілкуватись з Макроном, як кримінальний авторитет, додав Фейгін. Макрон це в цей час поводився як відповідальний політик, який щиро переживає, щоб у Європі не було війни.
І оці 100 годин плівок показали в Єлисейському дворі для того, щоб показати, з ким Макрон мав справу. Путін – це ж відбитий неадекват,
– наголосив Фейгін.
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Розмови Макрона з Путіним
- Президент Франції Еммануель Макрон часто дзвонив Путіну не лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Активний діалог з главою Кремля він вів й до 24 лютого.
- Виявляється, що за 4 дні до повномасштабної війни президент Франції Еммануель Макрон дзвонив Путіну, щоб поговорити про Мінські угоди.
- У Франції навіть зняли документальний фільм про те, як Макрон проводить перемовини із російським диктатором. З нього стає зрозуміліше, наскільки сильно Європа виявилася не готова до війни.
- Раніше Макрон розповів, що іноді його дзвінки до Володимира Путіна відбувалися на прохання Києва, проте все частіше він дзвонив до лідера Кремля за власною ініціативою.
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