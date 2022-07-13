Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 13 июля. Подсчет не может быть точным из-за интенсивных боевых действий. То есть, вероятно, что ликвидированных оккупантов больше.

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Общие потери врага

За время полномасштабной войны удалось уничтожить:

личного состава – около 37 570 человек;

танков – 1649 единиц;

боевых бронированных машин – 3832 единицы;

артиллерийских систем – 839 единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средства ПВО – 109 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 единиц;

крылатые ракеты – 155 единиц;

корабли /катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2704 единицы;

специальной техники – 67 единиц.

Что оккупанты потеряли за последние сутки:

личного состава – 10 человек;

боевых бронированных машин – 3 единицы;

артиллерийских систем – 1 единицу;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 единицы;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 единиц;

специальной техники – 1 единица.

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.