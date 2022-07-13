Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 13 июля. Подсчет не может быть точным из-за интенсивных боевых действий. То есть, вероятно, что ликвидированных оккупантов больше.
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Общие потери врага
За время полномасштабной войны удалось уничтожить:
- личного состава – около 37 570 человек;
- танков – 1649 единиц;
- боевых бронированных машин – 3832 единицы;
- артиллерийских систем – 839 единиц;
- РСЗО – 247 единиц;
- средства ПВО – 109 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 188 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 единиц;
- крылатые ракеты – 155 единиц;
- корабли /катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2704 единицы;
- специальной техники – 67 единиц.
Что оккупанты потеряли за последние сутки:
- личного состава – 10 человек;
- боевых бронированных машин – 3 единицы;
- артиллерийских систем – 1 единицу;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 единицы;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 единиц;
- специальной техники – 1 единица.
Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.