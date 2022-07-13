Враг в дальнейшем хочет захватить всю Донецкую и Луганскую области, но это не удается. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 13 июля.

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Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения провели ротацию части личного состава и техники. Продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области. Угроза ракетных ударов существует.

На Северском направлении ситуация не изменилась. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов возле Волковки Сумской области.

Харьковское и Славянское направления

На Харьковском направлении основные усилия сосредоточены на обороне. Захватчики обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Харьков, Сосновку Дементиевку, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянку, Новое, Ивановку и Залиман.

На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах Долины, Дибровного, Курульки, Мазановки, Адамовки, Вернополья, Гусаровки, Чепеля, Великой Камышевахи, Краснополья, Крестища, Долгенького и Маяка.

ВСУ отразили штурм врага в направлении Долгенькое и Долины. Есть вероятность наступления россиян в направлении Изюм – Славянск.

Краматорское и Бахмутское направления

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и минометов в районах Татьяновки, Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Спорного. Также оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении россияне атаковали районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опытного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодемы, Торецка и Шумов. Они били ракетами по Торецку и Райскому. Украинские позиции захватчики пытались разведать с помощью БПЛА.

Авдеевский, Кураховский, Новопавловский, Запорожский и Южнобужский

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии Авдеевку, Веселое, Марьинку, Новомихайловку, Павловку, Причистовку, Зализничное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку и Каменское. Также он нанес авиаудары неподалеку от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении агрессор бил по районам Белой Криницы, Партизанского, Благодатного, Киселевки, Новогригоровки, Зари, Котлярево, Шевченковско, Степной Долины, Украинки, Николаева и Кульбакиного. Для корректировки огня применял БпЛА.

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