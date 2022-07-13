Ворог надалі хоче захопити всю Донецьку і Луганську область, але йому це не вдається. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 13 липня.

Зверніть увагу Склади окупантів знову горять, а Литва не пустила вантажі в росію: основне за 140 день війни

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи провели ротацію частини особового складу та техніки. Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області. Загроза ракетних ударів існує.

На Сіверському напрямку ситуація суттєво не змінилася. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Вовківки Сумської області.

Харківський і Слов'янський напрямки

На Харківському напрямку основні зусилля зосереджені на обороні. Загарбники обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Харків, Соснівку Дементіївку, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянку, Нове, Іванівку та Залиман.

На Слов'янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах Долини, Дібрівного, Курульки, Мазанівки, Адамівки, Вірнопілля, Гусарівки, Чепеля, Великої Комишувахи, Краснопілля, Хрестища, Довгенького та Маяка.

ЗСУ відбили штурм ворога в напрямку Довгенького та Долини. Є ймовірність наступу росіян у напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Краматорський та Бахмутський напрямки

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів в районах Тетянівки, Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Спірного. Також окупанти завдали авіаційного удару неподалік Верхньокам'янського.

На Бахмутському напрямку росіяни атакували райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів. Вони гатили ракетами по Торецьку та Райському. Українські позиції загарбники намагалися розвідати за допомогою БпЛА.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський, Запорізький та Південнобузький

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював з артилерії Авдіївку, Веселе, Мар’їнку, Новомихайлівку, Павлівку, Причистівку, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку та Камʼянське. Також він завдав авіаударів неподалік Кам'янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку агресор гатив по районах Білої Криниці, Партизанського, Благодатного, Киселівки, Новогригорівки, Зорі, Котляревого, Шевченкового, Степової Долини, Українки, Миколаєва і Кульбакиного. Для корегування вогню застосовував БпЛА.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 12 липня: відео