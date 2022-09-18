Соответствующее сообщение в твиттере разместил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он назвал Венгрию "троянским конем" в Евросоюзе

Кстати Европарламент признал, что в Венгрии – "гибридный режим", подрывающий европейские ценности

Подоляк назвал Венгрию "троянским конем"

По мнению Михаила Подоляка, Венгрия Орбана стремится к развалу Европейского Союза. Также советник главы ОП добавил, что венгерский премьер мечтает о так называемом "русском мире" в Европе.

Орбан говорит, что будет бороться за снятие санкций с россии. Назовем вещи своими именами. Венгрия – "троянский конь", стремящийся к развалу ЕС за средства европейских налогоплательщиков. Орбан ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе. Так стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?

– написал Подоляк.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Венгрия требует исключить из санкционного списка трех российских олигархов. Речь идет об Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове. Будапешт грозится заблокировать санкции, если названых олигархов не выведут из-под санкций.

В ЕС считают, что Будапешт может шантажировать санкциями, чтобы вынудить Брюссель одобрить денежную помощь Венгрии. Но 18 сентября Еврокомиссия официально рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права.

Речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро.

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Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Венгрия имеет сомнительную позицию по военному вторжению россии в Украину. Будапешту следует отдать должное за гуманитарную помощь и прием беженцев.

Но в то же время Венгрия запретила через свою территорию экспортировать в Украину военную помощь. Венгрия – одна из двух стран ЕС, не предоставляющая Украине оружие.

Также правительство Орбана препятствовало принятию 6 пакета санкций, в котором речь шла о нефтяном эмбарго. Из-за позиции Венгрии нефтяное эмбарго введено частично, ведь под ограничение не попал трубопровод "Дружба".

Недавно Венгрия не поддержала визовых ограничений для туристов с российским гражданством.

Во время войны венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел официальный визит в москву, где договорился о бесперебойном газоснабжении. При этом кремль использует газовый шантаж против других членов ЕС.

Что касается Виктора Орбана, то венгерский премьер отметился несколькими скандальными заявлениями по поводу войны в Украине. В частности, на днях он сказал, что Украина вроде бы может потерять треть или половину своей территории.

Венгерский лидер заявлял, что Украина имеет право защищаться от россии, однако "букмекеры не дают ей больших шансов". Также он говорил, что Украина не победит россию с помощью текущей стратегии НАТО.

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