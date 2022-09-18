Соответствующее сообщение в твиттере разместил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он назвал Венгрию "троянским конем" в Евросоюзе
Кстати Европарламент признал, что в Венгрии – "гибридный режим", подрывающий европейские ценности
Подоляк назвал Венгрию "троянским конем"
По мнению Михаила Подоляка, Венгрия Орбана стремится к развалу Европейского Союза. Также советник главы ОП добавил, что венгерский премьер мечтает о так называемом "русском мире" в Европе.
Орбан говорит, что будет бороться за снятие санкций с россии. Назовем вещи своими именами. Венгрия – "троянский конь", стремящийся к развалу ЕС за средства европейских налогоплательщиков. Орбан ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе. Так стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?
– написал Подоляк.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Венгрия требует исключить из санкционного списка трех российских олигархов. Речь идет об Алишере Усманове, Петре Авене и Викторе Рашникове. Будапешт грозится заблокировать санкции, если названых олигархов не выведут из-под санкций.
В ЕС считают, что Будапешт может шантажировать санкциями, чтобы вынудить Брюссель одобрить денежную помощь Венгрии. Но 18 сентября Еврокомиссия официально рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права.
Речь идет о блокировании суммы примерно в 7,5 миллиарда евро.
К слову В Венгрии школьный учебник по географии распространяет ложь и пропаганду о войне в Украине
Позиция Венгрии по поводу войны в Украине
- Венгрия имеет сомнительную позицию по военному вторжению россии в Украину. Будапешту следует отдать должное за гуманитарную помощь и прием беженцев.
- Но в то же время Венгрия запретила через свою территорию экспортировать в Украину военную помощь. Венгрия – одна из двух стран ЕС, не предоставляющая Украине оружие.
- Также правительство Орбана препятствовало принятию 6 пакета санкций, в котором речь шла о нефтяном эмбарго. Из-за позиции Венгрии нефтяное эмбарго введено частично, ведь под ограничение не попал трубопровод "Дружба".
- Недавно Венгрия не поддержала визовых ограничений для туристов с российским гражданством.
- Во время войны венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел официальный визит в москву, где договорился о бесперебойном газоснабжении. При этом кремль использует газовый шантаж против других членов ЕС.
- Что касается Виктора Орбана, то венгерский премьер отметился несколькими скандальными заявлениями по поводу войны в Украине. В частности, на днях он сказал, что Украина вроде бы может потерять треть или половину своей территории.
- Венгерский лидер заявлял, что Украина имеет право защищаться от россии, однако "букмекеры не дают ей больших шансов". Также он говорил, что Украина не победит россию с помощью текущей стратегии НАТО.
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