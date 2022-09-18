Єврокомісія повідомила, що не рекомендує виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС. Угорські ЗМІ повідомляють про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро на бюджетний період до 2027 року.

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Єврокомісія передала пропозиції Європейській раді

У заяві Єврокомісії йдеться, що вона пропонує "призупинити 65% зобов'язань для трьох операційних програм у рамках політики згуртованості", а також "заборону укладати юридичні зобов'язання з трастами суспільного інтересу за програмами, що реалізуються в прямому та опосередкованому управлінні".

Сьогоднішнє рішення є чіткою демонстрацією рішучості Комісії захистити бюджет ЄС і використовувати всі наявні інструменти для досягнення цієї важливої ​​мети,

– заявив Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Єврокомісія передала пропозиції Європейській раді, яка протягом місяця має ухвалити остаточне рішення. За виняткових обставин цей період може бути продовжений максимум на 2 місяці. Для ухвалення рішення потрібна більшість голосів країн-членів.

Водночас Єврокомісія продовжить стежити за ситуацією в Угорщині й будь-які елементи можуть вплинути на її оцінку.

ЄС може покарати Угорщину

У відповіді на загрозу втратити кошти угорський уряд запропонував створити нове агентство по боротьбі з корупцією. До 19 листопада Угорщина зобов'язалася повністю поінформувати Єврокомісію про виконання ключових кроків імплементації.

Блокування коштів для Угорщини – це наступний крок для ЄС у процесі санкційного механізму, який був запущений проти Будапешта у квітні 2022 року.

Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яку перевірили за новими правилами. Вони дають змогу Євросоюзу карати членів для "захисту бюджету", якщо вони порушили основні "цінності ЄС". У випадку Угорщини йдеться про порушення верховенства права.

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