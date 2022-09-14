Єврокомісія планує оформити свою оцінку в неділю. Про це пишуть у Bloomberg, посилаючись на свої джерела серед чиновників ЄС.

Цікаво Угорщина змінила думку і підтримає продовження санкції ЄС щодо росіян, – журналіст

Коли буде відомо про рішення

Після оцінки Єврокомісії уряди країн ЄС ухвалять остаточне рішення щодо цього питання. На це у них буде 3 місяці.

Важливо зазначити, що для того, щоб ухвалити пропозицію щодо скорочення фінансування потрібні голоси кваліфікованої більшості держав-членів ЄС.

Чи скоротять фінансування Угорщині

За словами ЗМІ, Європейська комісія планує запропонувати країнам ЄС піти компроміс. Йдеться про пропозицію дати уряду Орбана час, щоб виконати свої обіцянки й знищити корупцію в країні.

На все про все, адміністрації прем'єр-міністра збираються дати 1 місяць. Проте є імовірність, що термін зможуть подовжити до 3 місяців.

До теми Блокування санкцій ЄС – наслідок економічних проблем самої Угорщини, – міжнародник

Розслідування Єврокомісією корупційних схем Угорщини

Зауважимо, що Угорщина стала першою країною, щодо якої застосували нові правила ЄС щодо покарання за підрив фінансових інтересів. Європейська комісія вже витратила місяці для того, щоб розібратися у справі.

Тим часом Кабінет міністрів Орбана сподівається отримати від Євросоюзу понад 40 мільярдів євро до 2027 року. Нагадаємо, що на період розслідування, уряд Угорщини втратив доступ до фінансування ЄС.

Нещодавно Кабмін Угорщини запропонував утворити спеціальне антикорупційне агентство та змінити ряд законів, у тому числі щодо державних закупівель, щоб розблокувати потік коштів з ЄС.

Зауважте "Дійшли до краю прірви": у Чехії, яка головує в ЄС, допускають вихід Угорщини з блоку

Як корупційна Угорщина підіграє російській пропаганді

Угорщину часто називають проросійською країною. За період війни в Україні, уряд Угорщини не висловлював чіткої позиції та не заявляв про цілковиту підтримку нашої держави.

Зовсім нещодавно в Угорщині стався скандал через підручник з географії, який поширював російську пропаганду. У ньому розповідалося про те, що в Україні триває "громадянська війна".

Згодом, до поширення дезінформації та підіграванню російським байкам, долучилося й угорське телебачення. Там навіювали наративи про те, що з початком незалежності в Україні нічого не було, окрім "злиднів, голоду та корупції".

До теми – Чи змінить Угорщина скандальний підручник: дивіться відео