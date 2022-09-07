Та Угорщина виступала проти продовження санкції щодо агресора. Журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що тепер країна змінила свою думку.

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Здається, у нас угорський розворот. Угорщина повідомила посла ЄС, що вони погодяться продовжити санкції на 6 місяців. Винесуть це питання в робочих групах, коли відбудеться наступне відновлення обговорення в березні,

– сказав журналіст.

Що спонукало Угорщину змінити думку – невідомо.

Позиція Угорщини щодо України

Заяви та дії Угорщини доволі різкі. Її називають проросійською, адже конкретного засудження війни та цілковитої підтримки Україні так і не визнали. Більшість угорців проти того, аби ЄС допомагав Україні зі зброєю. Також громадяни Угорщини не хочуть, аби російським туристам закривали в'їзд до Європи. Зокрема, опитування показує, що 81% проти ініціативи Європейському Союзу та його держав-членів щодо надсилання зброї в Україну.

Також Європейський Союз погодив виділення Україні 5 мільярдів євро. Ці гроші передадуть у вигляді довгострокових кредитів для нашої країни. Всі країни виступили за надання грошей, тільки Угорщина знову проти.

Очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявляв, що нібито саме війна "призвела до катастрофічного послаблення Європи та ЄС". Українське МЗС у відповідь Петеру Сійярто заявило, що до послаблення Євросоюзу призводять спроби зруйнувати внутрішню єдність. А також пригадали Сійярто, що росія напала не тільки на Україну, а на увесь демократичний світ.

Санкції проти росії

Країни "Великої сімки" ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту. Це, звичайно, матиме сильний вплив на економіку росії, адже продаж нафти та нафтопродуктів – важливе джерело наповнення її бюджету.

Санкції вже потрохи починають ламати хребет росії. Вона намагається їх обійти всіма можливими шляхами. Наприклад, уряд росії сподівається, що шведська IKEA не йтиме з російського ринку остаточно. Міністерство промислової торгівлі країни-агресорки планує зустрітися з керівництвом західної компанії й вмовлятиме меблевого гіганта залишитися.

Як на росію впливають санкції: дивіться відео