Мовиться, ясна річ, про трьох російських олігархів. Їхні імена, наголошують в Угорщині, повинні зникнути з санкційних списків.

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ЄС невдовзі перегляне санкційний список

Зауважимо, що до 15 вересня ЄС має переглянути санкційний список. Якщо цього не зроблять, то він автоматично анулюється. І оскільки зараз це питання стоїть максимально гостро, то в Угорщині намагаються всіляко вплинути на ситуацію.

Будапешт уже скерував звернення. У ньому він попрохав про виключення з відповідного списку санкцій ЄС трьох громадян росії. Про це журналістам розповіли чотири дипломати та чиновники Євросоюзу. Вони зауважили, що відповідне клопотання неабияк розлютило інші країни-члени. Вони досі пам'ятають, скільки потрібно було докласти зусиль, щоб прем'єр-міністр Віктор Орбан не ускладнював запровадження ембарго на нафту.

Кого хочуть прибрати зі списків

Двоє дипломатів зауважили, що мовиться про російських бізнесменів алішера усманова, петра авена, а також віктора рашнікова.

Нагадаємо, що усманов розбагатів завдяки видобутку корисних копалин, а також є колишнім акціонером футбольного клубу "Арсенал.

розбагатів завдяки видобутку корисних копалин, а також є колишнім акціонером футбольного клубу "Арсенал. Що стосується авена , то він – бізнесмен і політик, котрий керував найбільшим комерційним банком у країні-агресорці.

, то він – бізнесмен і політик, котрий керував найбільшим комерційним банком у країні-агресорці. А от рашніков – мільярдер, який примножив свій капітал завдяки чорній металургії.

Санкційні списки ЄС постійно переглядаються, і знову і знову виникають побоювання, що включення певних осіб чи організацій до списку санкцій недостатньо обґрунтоване,

– зауважив представник уряду Угорщини Златан Ковач.

Таким чином він прагнув своїм дописом у твітері натякнути, що деяких осіб з цього списку можна було б таки виключити. Крім того, в Угорщині мають ще одне прохання до ЄС. Представники країни прагнуть розширити винятки, пов'язані з гуманітарною допомогою. І це неабияк турбувало Європу, адже Будапешт може скористатися лазівками, якщо не обдумати всі можливі кроки наперед.

Нагадаємо, що посли ЄС планують обговорити війну в Україні під час зустрічі, яка відбудеться у середу 7 вересня. Продовження дії списків санкцій не стоїть у порядку денному. Але не виключено, що його обговорюватимуть на тлі побажань, висловлених напередодні Угорщиною.

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