За словами заступника очільника мінпромторгу росії віктара євтухова, зустріч з представниками IKEA дозволить зрозуміти "плани компанії на майбутнє". Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Кремль намагається стримати IKEA від остаточного виходу з російського ринку

З початку березня шведська IKEA припинила продажі товарів у своїх фізичних магазинах та на сайті у росії. Згодом меблевий гігант допродував залишки на складах через сайт у країні-агресорці, а у червні заявив, що планує остаточно продати всі свої чотири російські фабрики.

Відтоді кремлівські чиновники неодноразово ініціювали зустрічі з керівництвом IKEA, намагаючись бодай якось втримати шведську компанію на російському ринку. Раніше росЗМІ навіть писали, що меблевий гігант буцімто планує повернутися до росії "протягом наступних двох років".

Ми розраховуємо, що IKEA остаточно не піде, про це, в принципі, говорили попередньо,

– заявили у російському мінпромторзі.

До слова, ініційована російськими чиновниками зустріч з керівництвом шведської компанії запланована наступного тижня – на ній, найімовірніше, кремлівські посіпаки вкотре намагатимуться вмовити IKEA не продавати їхні заводи у країні-агресорці.

Нагадаємо, що у червні шведський меблевий гігант заявив, що "не бачить можливості відновити продажі у росії у найближчому майбутньому". Вже у середині серпня IKEA вирішила повністю ліквідувати свою російську дочірню компанію "Икеа Дом".