По словам замглавы минпромторга россии виктора евтухова, встреча с представителями IKEA позволит понять "планы компании на будущее". Об этом пишут российские СМИ, передает 24 канал.

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Кремль пытается удержать IKEA от окончательного выхода с российского рынка

С начала марта шведская IKEA прекратила продажи товаров в своих магазинах и на сайте в россии. Впоследствии мебельный гигант допродавал остатки на складах через сайт в стране-агрессорке, а в июне заявил, что планирует окончательно продать все свои четыре российские фабрики.

С тех пор кремлевские чиновники неоднократно инициировали встречи с руководством IKEA, пытаясь хоть как-то удержать шведскую компанию на российском рынке. Ранее РосСМИ даже писали, что мебельный гигант якобы планирует вернуться в россию "в течение следующих двух лет".

Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, говорили предварительно,

– заявили в российском минпромторге.

К слову, инициированная российскими чиновниками встреча с руководством шведской компании запланирована на следующей неделе – на ней, вероятнее всего, кремлевские прихвостни в очередной раз постараются уговорить IKEA не продавать их заводы в стране-агрессорке.

Напомним, что в июне шведский мебельный гигант заявил, что "не видит возможности возобновить продажи в россии в ближайшем будущем". Уже в середине августа IKEA решила полностью ликвидировать свою дочернюю российскую компанию "Икеа Дом".