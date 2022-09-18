Таку думку 24 каналу висловив політолог та аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. За його словами, ймовірно, Орбан намагався так підбадьорити своїх партійців, які виглядають розгубленими внаслідок того, що деякі прогнози прем'єра не збулися.

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Майбутнє Орбана та його партії під сумнівом

На початку лютого 2022 року Орбан перебував з візитом у країні-агресорці, де заявляв нібито ніякої війни росії з Україною не буде. Прем'єр-міністр Угорщини був дуже переконливим для своїх партійців, проте вторгнення росії на територію нашої держави таки відбулося.

Після вторгнення Угорщина опинилася у складній ситуації, тому що наклалася відразу низка викликів. Це не якісь політичні виклики, якими можна маніпулювати – це гроші,

– зазначив політолог.

Після перемоги Орбана на виборах Євросоюз почав нову санкційну процедуру проти Угорщини й під питанням опинилося отримання країною коштів від ЄС. Крім того, після початку вторгнення росії в Україну та накладених санкцій постало питання виходу російського бізнесу з угорського ринку. Тобто, Орбан почав втрачати свої "неймовірні умови" отримання грошей.

Це, відповідно, не просто деморалізує команду, а ставить під сумнів його (Віктора Орбана – 24 канал) авторитет, майбутнє і майбутнє його партії та влади,

– пояснив Тужанський.

Тужанський прокоментував заяви Орбана: дивіться відео

Що відомо про заяву угорського прем'єра

Віктор Орбан заявив, що війна росії проти України може тривати до 2030 року. А наша держава начебто може втратити третину чи половину своєї території.

Прем'єр-міністр Угорщини також сказав, що енергетичну кризу в Європі спричинили начебто санкції й навіть не згадав про те, як росія маніпулює ринком. При цьому Орбан почав лякати, що взимку може зупинитися до 40% європейської промисловості.

Переговори між європейськими лідерами щодо продовження санкційного пакета ще на пів року очікуються восени, і, за словами прем'єр-міністра, необхідно докласти зусиль, щоб не допустити продовження санкцій.