Венгрия не поддержит Украину

Еще в начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.

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Кроме того, об этом Венгрия заявила и на встрече в Брюсселе министрам финансов стран ЕС.

Что предлагает Еврокомиссия

В эту среду Европейская комиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе. Однако такая инициатива потребует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС.

На что министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который нуждается в единодушной поддержке 27 правительств.

Напомним, что ЕС на 2023 год хотят предоставить Украине финансовый пакет объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно. Общая сумма в год – до 18 миллиардов евро.

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