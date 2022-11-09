Курс валют в банках

По данным Минфина, 9 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,10 гривны (+10 копеек против 8 ноября). В то время как продают ее за 40,70 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 39,20 грн (+20 копеек), а продают в среднем за 40,20 грн (+21 копейка).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,21 гривны (+3 копейки), а продают – за 40,59 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 39,45 грн (без изменений), а продажа – 40,16 грн (+28 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,42 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,58 гривны (-17 копеек).

Евро покупают по 39,65 гривны (+10 копеек), а продают по 40,40 гривны (+10 копеек).

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Что будет с долларом на этой неделе

Как рассказывает 24 каналу банкирша Анна Золотько, курсовые колебания на прошлой неделе показали, что тяжелой для преодоления отметкой уровень 40,40 - 40,50 гривны за доллар. Неоднократные попытки поднять курс выше впоследствии возвращали его назад.

Поэтому, по моему мнению, в ближайшую неделю стоимость доллара на наличном рынке будет расти умеренно. Скорее всего, гривна будет оставаться под давлением дополнительного спроса, а курс будет колебаться в пределах 40,1-40,9 гривны,

– говорит Анна Золотько.