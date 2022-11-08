Россия усиливает глобальный голод

Если страна-агрессорка снова прекратит свою деятельность в работе "зернового коридора", это усугубит глобальный голод.

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Проблемы регионов, страдающих нехваткой продовольствия, еще больше ухудшатся из-за войны, отмечают в издании The Economist:

удары России по украинской инфраструктуре могут поднять транспортные расходы с 3 – 5 до 50 долларов за тонну;

с перебоями воды и света фермеры могут и дальше сбавлять посевы;

в следующем году другим странам может не повезти с погодой и достаточными урожаями;

из-за удорожания природного газа, сокращаются производство и использование удобрений. Это может привести к уменьшению урожаев нескольких культур на объем, которым год можно кормить 240 миллионов человек;

по прогнозам, соотношение запасов и потребления у стран-экспортеров упадет до 12% в 2023 году и 11% в 2024 году.

Что будет с бедными странами-импортерами

По прогнозам, стоит ожидать, что цены не только на отдельные продукты, но и на хлеб подорожают:

увеличатся протесты по меньшей мере вдвое (уже в этом году в беднейших странах количество протестов выросло на 39%, тогда как в других только на 5%);

замедлится образование в бедных и странах со средним уровнем дохода. Как следствие, целые поколения будут менее продуктивны.

Важно отметить, что 60% населения мира, страдающего нехваткой пищи, находятся на территории вооруженных конфликтов. Это к примеру, регион Тиграй, где власти Эфиопии подавляют движения за независимость, африканские Конгонг, Сахели, а также Афганистан, страдающие произволом боевиков. Это также влияет на усиление голода на Западе.

Россия не может удовлетворить потребности африканских стран

Как отмечает 24 канала Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского агарного совета, партнеры, с которыми Украина подписывали Стамбульские соглашения, а именно "зерновое соглашение", настаивают на том, чтобы все дальше работало.

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Даже после заявления о том, что Россия якобы приостанавливает свою деятельность в "зерновом соглашении", количество кораблей, входивших в украинские порты для загрузки, не уменьшилось.

"Зерновое соглашение" ощутимо улучшило показатели по ценовой позиции на пищевые продукты. До этого фиксировалось удорожание.

Присутствие Украины на рынках разных континентов очень высоко. И фактически нереально заменить то количество продуктов, которые Украина может поставлять миру,

– добавил Марчук.